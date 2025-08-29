Taylor Swift vai exibir o anel de noivado no Brasil? Fernanda Soares reage

Taylor Swift anunciou o noivado com Travis Kelce em uma cena digna de Pinterest: jardim florido, o jogador ajoelhado e a cantora em clima de surpresa coreografada.
A novidade rapidamente dominou as redes sociais e também virou assunto para a jornalista Fernanda Braz Soares em novo vídeo para Splash.
Na legenda da publicação, Swift usou o bom humor: "Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar", em referência à música "So Highschool".
O anel chamou atenção: um diamante de 8 quilates, avaliado em mais de meio milhão de dólares, em estilo vintage e art déco.
Será que ela vai exibir a joia em possível visita ao Brasil para acompanhar o amado na NFL São Paulo Game? A 'loirinha' costuma acompanhar Kelce em partidas do Kansas City Chiefs - que desembarca em São Paulo para o duelo contra o Los Angeles Chargers em 05 de setembro. Assista ao vídeo acima e veja a análise.
Fernanda Braz Soares explica fofocas da semana
A jornalista Fernanda Braz Soares, do canal Hollywood Forever TV, comanda o quadro para reagir às notícias dos famosos que repercutiram na semana.
Em vídeos no UOL Flash, Instagram, TikTok, Youtube de Splash, Fernanda traz informações e opiniões bem humoradas sobre os acontecimentos recentes das celebridades nacionais e internacionais.
Assista às sextas-feiras, nos canais de Splash, a edição completa com as fofocas da semana.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.