Taylor Swift vai exibir o anel de noivado no Brasil? Fernanda Soares reage

O anel chamou atenção: um diamante de 8 quilates, avaliado em mais de meio milhão de dólares, em estilo vintage e art déco.

Será que ela vai exibir a joia em possível visita ao Brasil para acompanhar o amado na NFL São Paulo Game? A 'loirinha' costuma acompanhar Kelce em partidas do Kansas City Chiefs - que desembarca em São Paulo para o duelo contra o Los Angeles Chargers em 05 de setembro. Assista ao vídeo acima e veja a análise.

