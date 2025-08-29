Ex critica Léo Pereira e diz que quase sofreu aborto por culpa do zagueiro

Para reforçar suas alegações, Tainá publicou um vídeo que mostra o jogador dormindo no chão da cozinha durante a madrugada. "Chego em casa. O quê que tá acontecendo? Quatro horas da manhã. O bonitão, ó, bêbado jogado no chão da cozinha".

Um bêbado, um alcoólatra que bebe todo dia. Ó que nojo. Um jogador do Flamengo nesse estado, em plena segunda-feira, 4 horas da manhã.

Tainá revelou ainda as consequências do episódio em sua gravidez. "No outro dia, eu estava almoçando, eu levantei toda ensanguentada. A nossa funcionária falou assim: 'Filha, você está perdendo seu filho'.

Ela foi imediatamente ao hospital e descobriu que teve um hematoma após a situação de estresse. "O hematoma cresceu, ficou com dez centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava para mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho".

As revelações de Tainá coincidem com seu posicionamento contra acusações de Karoline Lima sobre o processo de pensão alimentícia de seus filhos com Léo Pereira. A influenciadora negou que o dinheiro da pensão fosse destinado a pagamento de faculdade ou bens pessoais.

Léo Pereira e Tainá Militão são pais de Matteo, 4, e Helena, 5. Atualmente, o jogador está em relacionamento com Karoline Lima.