Ex critica Léo Pereira e diz que quase sofreu aborto por culpa do zagueiro

Tainá Militão usou o Instagram Stories hoje para fazer novas acusações contra o ex-companheiro, o jogador do Flamengo Léo Pereira.
O que aconteceu
Em meio à briga pública com Karoline Lima, atual do atleta, a influenciadora relembrou um episódio que teria ocorrido durante sua gravidez de Matteo, hoje com 4 anos. "Agora eu entendi que não adianta eu querer preservar a imagem de alguém que não tem nem a decência de falar a verdade e deixa os outros [Karoline] virem aqui na internet e me atacar com mentira... Então vamos lá, vamos começar a refrescar a cabeça do pai dos meus filhos".
Segundo a influenciadora, ela precisou buscar Léo Pereira em uma casa noturna quando estava grávida. "Vamos começar falando de quando eu tava grávida por três meses do Matteo, que eu precisei buscar dentro de um puteiro bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho, e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo".
Para reforçar suas alegações, Tainá publicou um vídeo que mostra o jogador dormindo no chão da cozinha durante a madrugada. "Chego em casa. O quê que tá acontecendo? Quatro horas da manhã. O bonitão, ó, bêbado jogado no chão da cozinha".
Um bêbado, um alcoólatra que bebe todo dia. Ó que nojo. Um jogador do Flamengo nesse estado, em plena segunda-feira, 4 horas da manhã.
Tainá revelou ainda as consequências do episódio em sua gravidez. "No outro dia, eu estava almoçando, eu levantei toda ensanguentada. A nossa funcionária falou assim: 'Filha, você está perdendo seu filho'.
Ela foi imediatamente ao hospital e descobriu que teve um hematoma após a situação de estresse. "O hematoma cresceu, ficou com dez centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava para mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho".
As revelações de Tainá coincidem com seu posicionamento contra acusações de Karoline Lima sobre o processo de pensão alimentícia de seus filhos com Léo Pereira. A influenciadora negou que o dinheiro da pensão fosse destinado a pagamento de faculdade ou bens pessoais.
Léo Pereira e Tainá Militão são pais de Matteo, 4, e Helena, 5. Atualmente, o jogador está em relacionamento com Karoline Lima.
