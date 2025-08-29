Simony faz tratamento estético para harmonizar o bumbum

A cantora Simony revelou, nas redes, que fez procedimento estético para harmonizar seu bumbum, para tirar "corrigir pequenas depressões".
O que aconteceu
A cantora iniciou um tratamento que harmoniza seu bumbum. Com ácido hialurônico e bioestimulador, a técnica, chamada Glúteo Boom, foi aplicada em Simony para corrigir algumas depressões e fazer alguns pequenos ajustes "para realçar ainda mais", como afirmou a Dra. Carla Caixeta.
Simony também fez alguns outros tratamentos. "Também recebi fios de colágeno na região da "bananinha" para dar firmeza extra, além de cuidados nas coxas".
Segundo Simony, o processo é seguro e deve ser alinhado com outros hábitos saudáveis. "O resultado é natural e seguro, alinhado à rotina que já sigo com treinos, alimentação equilibrada e hábitos saudáveis".
