Simony faz tratamento estético para harmonizar o bumbum

A cantora Simony revelou, nas redes, que fez procedimento estético para harmonizar seu bumbum, para tirar "corrigir pequenas depressões".

O que aconteceu

A cantora iniciou um tratamento que harmoniza seu bumbum. Com ácido hialurônico e bioestimulador, a técnica, chamada Glúteo Boom, foi aplicada em Simony para corrigir algumas depressões e fazer alguns pequenos ajustes "para realçar ainda mais", como afirmou a Dra. Carla Caixeta.