Sangue precioso: como Leonardo realiza sonho de Solange em 'Vale Tudo'

Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento. Além disso, ele fala sobre as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Em seguida, Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram.

Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Na cena seguinte, a vilã recebe o resultado do exame de Leonardo.

Em breve, Odete saberá que o filho rejeitado é o doador ideal para salvar Afonso. Assim, Solange realiza seu grande sonho de ter o pai de seus gêmeos vivo e saudável novamente.

Também nessa sexta-feira, Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias