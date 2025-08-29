Ricardo Macchi, o Cigano Igor, faz harmonização facial; veja antes e depois

Ricardo Macchi, 55, passou por uma harmonização facial e exibiu o resultado no Fofocalizando (SBT) de hoje.

O que aconteceu

O ator, conhecido pelo seu papel do Cigano Igor em "Explode Coração" (Globo), contou ao programa porque decidiu mexer no rosto. "Eu vejo na tela do cinema, todos os atores de Hollywood, que são nossas referências, tentam dar uma melhorada. E quanto melhor, mais trabalhos a gente vai ter. Então decidi dar uma melhorada na cara".

Ricardo Macchi pediu uma harmonização sutil, que não afetasse tanto o natural do seu rosto. "Foi uma harmonização com bastante sutileza, tá bem delicado o resultado. Só resgatamos o Cigano Igor que se perdeu no tempo", explicou a médica.