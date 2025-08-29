Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 30/8 a 6/9

Segunda, 1º de setembro

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burn out e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.

Terça, 2 de setembro

Jaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam. Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques. Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde. Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia. Rosa se reúne com Vivian.

Quarta, 3 de setembro

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio. Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação. Jaques se enfurece ao ver o que Sofia aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel. Sofia confessa a Rosa que sente medo de Jaques. Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa, e Samuel e Davi ficam contrariados. Sofia pede para morar com Leo. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.