Nova namorada de Medina é assistente de palco do SBT; conheça

Isabella Arantes, 28, e Gabriel Medina, 31, assumiram o namoro. Rumores sobre um relacionamento já circulavam há dois meses, e o surfista tornou a relação oficial com uma foto no Instagram.
Quem é Isabella Arantes
Isabella Arantes é assistante de palco do Domingo Legal (SBT). Ela também foi integrante do balé do Faustão, na TV Globo.
Ex-noiva de Zé Felipe. O casal começou um namoro em março de 2019. No final do mesmo ano, o cantor pediu a bailarina em casamento, mas logo no início de 2020 a relação acabou.
Isabella disse que foi traída pelo artista. Na época de separação, ela respondeu um comentário sobre estar "curtindo muito". "Depois de eu levar uns chifres, era o mínimo que eu poderia fazer, né?"
Suposto envolvimento com Medina já tinha causado rixa com Neymar e Zé Felipe em 2019. Na época, o jogador de futebol publicou fotos com Isa e Medina logo após o namoro ser anunciado, o que foi visto como provocação. Zé Felipe chegou a ironizar o fato de Neymar não ter bola de ouro.
Dona de uma marca de biquíni, a assistente de palco acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Além disso, há dois anos desfila no Carnaval carioca, como musa do Salgueiro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.