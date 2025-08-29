Nova namorada de Medina é assistente de palco do SBT; conheça

Quem é Isabella Arantes

Isabella Arantes é assistante de palco do Domingo Legal (SBT). Ela também foi integrante do balé do Faustão, na TV Globo.

Isabella Arantes Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-noiva de Zé Felipe. O casal começou um namoro em março de 2019. No final do mesmo ano, o cantor pediu a bailarina em casamento, mas logo no início de 2020 a relação acabou.

Isabella disse que foi traída pelo artista. Na época de separação, ela respondeu um comentário sobre estar "curtindo muito". "Depois de eu levar uns chifres, era o mínimo que eu poderia fazer, né?"

Suposto envolvimento com Medina já tinha causado rixa com Neymar e Zé Felipe em 2019. Na época, o jogador de futebol publicou fotos com Isa e Medina logo após o namoro ser anunciado, o que foi visto como provocação. Zé Felipe chegou a ironizar o fato de Neymar não ter bola de ouro.