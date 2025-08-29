Publicitário revela ter namorado Marília Mendonça na adolescência

"E continuamos amigos mesmo depois de famosa". CEO de algumas agências de publicidade em Goiânia, Alex revelou também que é irmão da melhor amiga de Marília e continuou amigo da cantora até sua morte em 2021.

A publicação tornou-se viral. Após o sucesso do post, que atraiu mais de meio milhão de curtidas, o publicitário postou um texto de esclarecimento, afirmando que postou as fotos porque "senti saudade de Marília Dias, com quem eu convivi e cresci junto".