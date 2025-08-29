Publicitário revela ter namorado Marília Mendonça na adolescência

O publicitário Alex Matos usou suas redes sociais para revelar que sua primeira namorada, aos 13 anos, foi Marília Mendonça, a eterna Rainha da Sofrência.
O que aconteceu
O publicitário postou um vídeo com algumas fotos suas com Marília. "Quem foi minha primeira namorada na infância?", escreveu Matos no primeiro slide, respondendo sua própria pergunta com uma foto ao lado da cantora durante o namoro, que durou de 2007 a 2008, quando ele tinha 13 e ela 12.
"E continuamos amigos mesmo depois de famosa". CEO de algumas agências de publicidade em Goiânia, Alex revelou também que é irmão da melhor amiga de Marília e continuou amigo da cantora até sua morte em 2021.
A publicação tornou-se viral. Após o sucesso do post, que atraiu mais de meio milhão de curtidas, o publicitário postou um texto de esclarecimento, afirmando que postou as fotos porque "senti saudade de Marília Dias, com quem eu convivi e cresci junto".
Depois de tantos anos que ela se foi, decidi compartilhar um pouco dela aqui. Mas, de antemão, não era minha intenção viralizar e tomar toda essa proporção. Alex Matos
