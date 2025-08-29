SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

Orfã em 'Êta Mundo Melhor', Maitê Page começou ainda bebê na TV

De Splash, no Rio
Maitê Page ao lado de Larissa Manoela nos bastidores de 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Arquivo pessoal

Maitê Page integra o elenco da novela "Êta Mundo Melhor!" como a órfã Maroca. Parceira de cena das crianças do orfanato e de Heloísa Périssé, ela começou na TV ainda bebe, fazendo figuração com apenas um ano.

Quem é a atriz

Maroca é uma menina legal, simpática e amorosa, bailarina e com habilidades de ginástica. Na trama, ela vive no orfanato de Dona Zulma (Heloísa Perissé) e Zenaide (Evelyn Castro), que dificultam a vida das crianças. "Para a minha personagem, é bem chato ficar no orfanato, porque elas brigam, mandam lavar a louça, fazer faxina e às vezes até deixam a gente sem comida. Mas estou adorando os figurinos e fazer novas amizades com a Heloísa e a Evelyn".

Eu comecei com um aninho fazendo figuração. Já fiz a personagem Lael na série Reis, participei de Bom Dia, Verônica e no ano passado gravei Juntas e Separadas, da Thalita Rebouças, uma série da Globoplay com a Conspiração, onde fiz a Maria da Glória. Acho que esse ano vai ser muito divertido! Estou tendo uma oportunidade muito boa de mostrar meu talento. Estou muito feliz e também muito ansiosa pra começar.

Para se preparar, Maitê assistiu a "Êta Mundo Bom" com a mãe, prestando atenção nos sotaques e na ambientação da história exibida em 2016. Ela também participou de oficinas e ensaios de prosódia. "Tivemos momentos de cinema e pipoca para relaxar e nos inspirar com histórias parecidas com a nossa".

Estou muito feliz com esse trabalho. Está sendo uma experiência muito divertida e uma oportunidade incrível de mostrar meu talento.

O convite para a novela veio enquanto ela gravava a série "Juntas e Separadas", de Thalita Rebouças. "Fiquei muito feliz quando soube que passei! Passei meses esperando começar e sempre dizia à minha mãe que um dia trabalharia na Globo. Agora estou muito feliz e realizada".

O público tem encontrado muita emoção, boas risadas e um elenco divertido e engraçado.

