Orfã em 'Êta Mundo Melhor', Maitê Page começou ainda bebê na TV

Maitê Page integra o elenco da novela "Êta Mundo Melhor!" como a órfã Maroca. Parceira de cena das crianças do orfanato e de Heloísa Périssé, ela começou na TV ainda bebe, fazendo figuração com apenas um ano.

Quem é a atriz

Maroca é uma menina legal, simpática e amorosa, bailarina e com habilidades de ginástica. Na trama, ela vive no orfanato de Dona Zulma (Heloísa Perissé) e Zenaide (Evelyn Castro), que dificultam a vida das crianças. "Para a minha personagem, é bem chato ficar no orfanato, porque elas brigam, mandam lavar a louça, fazer faxina e às vezes até deixam a gente sem comida. Mas estou adorando os figurinos e fazer novas amizades com a Heloísa e a Evelyn".