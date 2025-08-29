Orfã em 'Êta Mundo Melhor', Maitê Page começou ainda bebê na TV

Maitê Page integra o elenco da novela "Êta Mundo Melhor!" como a órfã Maroca. Parceira de cena das crianças do orfanato e de Heloísa Périssé, ela começou na TV ainda bebe, fazendo figuração com apenas um ano.
Maroca é uma menina legal, simpática e amorosa, bailarina e com habilidades de ginástica. Na trama, ela vive no orfanato de Dona Zulma (Heloísa Perissé) e Zenaide (Evelyn Castro), que dificultam a vida das crianças. "Para a minha personagem, é bem chato ficar no orfanato, porque elas brigam, mandam lavar a louça, fazer faxina e às vezes até deixam a gente sem comida. Mas estou adorando os figurinos e fazer novas amizades com a Heloísa e a Evelyn".
Eu comecei com um aninho fazendo figuração. Já fiz a personagem Lael na série Reis, participei de Bom Dia, Verônica e no ano passado gravei Juntas e Separadas, da Thalita Rebouças, uma série da Globoplay com a Conspiração, onde fiz a Maria da Glória. Acho que esse ano vai ser muito divertido! Estou tendo uma oportunidade muito boa de mostrar meu talento. Estou muito feliz e também muito ansiosa pra começar.
Para se preparar, Maitê assistiu a "Êta Mundo Bom" com a mãe, prestando atenção nos sotaques e na ambientação da história exibida em 2016. Ela também participou de oficinas e ensaios de prosódia. "Tivemos momentos de cinema e pipoca para relaxar e nos inspirar com histórias parecidas com a nossa".
Estou muito feliz com esse trabalho. Está sendo uma experiência muito divertida e uma oportunidade incrível de mostrar meu talento.
O convite para a novela veio enquanto ela gravava a série "Juntas e Separadas", de Thalita Rebouças. "Fiquei muito feliz quando soube que passei! Passei meses esperando começar e sempre dizia à minha mãe que um dia trabalharia na Globo. Agora estou muito feliz e realizada".
O público tem encontrado muita emoção, boas risadas e um elenco divertido e engraçado.
