Alguém pode se casar com um morto, como em Vale Tudo? Advogado explica

O casamento entre Ana Clara e Leonardo, apresentado como reviravolta em "Vale Tudo", é impossível do ponto de vista jurídico, afirmou Graciliano Rocha, colunista do UOL e advogado, no Central Splash, do Canal UOL. Segundo ele, a legislação brasileira exige que ambas as partes estejam vivas para o casamento ser válido.

Na novela, Ana Clara chega a usar as digitais de Leonardo para formalizar o casamento.