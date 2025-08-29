Alguém pode se casar com um morto, como em Vale Tudo? Advogado explica

O casamento entre Ana Clara e Leonardo, apresentado como reviravolta em "Vale Tudo", é impossível do ponto de vista jurídico, afirmou Graciliano Rocha, colunista do UOL e advogado, no Central Splash, do Canal UOL. Segundo ele, a legislação brasileira exige que ambas as partes estejam vivas para o casamento ser válido.
Na novela, Ana Clara chega a usar as digitais de Leonardo para formalizar o casamento.
Então, aí é um negócio de excesso criativo, tá? Na vida real, você pode tudo, mas ainda não pode casar morto, ou casar com um morto. Não dá. É impossível, é impossível.
Graciliano Rocha, colunista do UOL e advogado
Pra enterrar [um cadáver], precisa de um atestado de óbito. Do contrário, ficaria muito fácil pra qualquer um querendo se livrar de um corpo, entra no cemitério e enterra sem papel nenhum. Então assim, a lei exige o atestado de óbito. Não é possível casar com uma pessoa que morreu. E o Leonardo, juridicamente, está morto.Graciliano Rocha, colunista do UOL e advogado
