Não aconteceu em 1988: encontro entre Fátima e Leonardo explode 'Vale Tudo'

Com instinto de vingança, Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete então sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro.

Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Afinal, a estudante se casou com alguém que teoricamente morreu.

Ao final do capítulo, Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara. A oportunista reconhece Leonardo como filho de Odete, e a partir daí, Maria de Fátima tem mais "munição" para chantagear a ricaça.

Ainda neste sábado, Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.