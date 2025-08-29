MC Poze se defende de acusações de falsa lealdade a Oruam: 'Viram como é'

O cantor MC Poze do Rodo defendeu-se de comentários dizendo que não estaria sendo leal a Oruam, que está na cadeia desde 22 de julho. Segundo internautas, o trapper não estaria fazendo nada pelo amigo, que chegou a subir em um ônibus pedindo a liberdade para Poze.

Não devo provar nada, Deus conhece meu coração. O que nós pudermos fazer, nós fazemos, ou vou ser um louco, fazer loucura e ficar eu e o irmão f*dido? Quem vai lutar para nós aqui fora? Porque vocês viram como é. MC Poze do Rodo

O que aconteceu

Poze diz que "quem acha que estamos fazendo pouco, não sabe o que estamos fazendo". Indicando que está movimentando elementos em defesa de seu amigo Oruam, o MC afirmou que "não irei fazer loucura, até porque o pedido foi para recusar".