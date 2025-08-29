MC Mirella explica status de relacionamento com Dynho Alves: 'É acordado'

MC Mirella, 27, contou como funciona seu relacionamento com o marido, Dynho Alves, 29.
O que aconteceu
Em entrevista a Rico Melquiades e Apoline, Mirella explicou como funciona a sua relação. "O meu relacionamento com o Dynho é acordado. Então, se tem vontade de fazer alguma coisa, é o que a gente conversa sempre, se tem vontade de fazer alguma coisa é pra chegar, conversar. E aí, enfim, vai saber o que você vai fazer. Se vai deixar eu fazer ou não. Ah, não, então vamos terminar e seguir desse jeito."
Ela deixou claro, porém, que o relacionamento nunca chegou ao fim. "Obviamente, a gente não chegou ainda nesse ponto. É um exemplo."
Mirella deu mais detalhes do acordo com o marido. "Você achou alguém aqui gatinho, bonitinho e você ficou com vontade de ficar, você vai lá e fala: 'Dynho, tô com vontade de ficar com fulano'. Aí, se ele falar: 'Pode ficar'."
Ela explicou que, caso fique com o alguém, o marido ganha um "vale'. "Sim, aí ele vai ter um voucher também, que ele vai poder usar".
