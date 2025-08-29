Mãe de 2 personagens: como Olívia afeta a vida de Jaques em 'Dona de Mim'

Olívia (Andezza Abreu) volta a aparecer para Jaques (Marcello Novaes) de forma inusitada nesta sexta-feira (29) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Jaques confunde Filipa com Olívia, a primeira esposa de Abel. Em meio a essa confusão, Nina se preocupa com a animação de Filipa, que enfrenta um período difícil na recuperação de sua saúde mental.
Olívia começará a aparecer cada vez mais vezes em "Dona de Mim". Virá à tona que a falecida esposa de Abel é mãe de dois filhos com Jaques: Davi e Ayla, que até então imaginavam ser herdeiros do dono da Boaz.
Ainda nesta Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir.
Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois.
Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
