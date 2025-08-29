Mãe de 2 personagens: como Olívia afeta a vida de Jaques em 'Dona de Mim'

Olívia começará a aparecer cada vez mais vezes em "Dona de Mim". Virá à tona que a falecida esposa de Abel é mãe de dois filhos com Jaques: Davi e Ayla, que até então imaginavam ser herdeiros do dono da Boaz.

Olívia (Andrezza Abreu) e Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram e Globo

Ainda nesta Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir.

Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois.

Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

