Dona de Mim

Mãe de 2 personagens: como Olívia afeta a vida de Jaques em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Olívia (Andezza Abreu) volta a aparecer para Jaques (Marcello Novaes) de forma inusitada nesta sexta-feira (29) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques confunde Filipa com Olívia, a primeira esposa de Abel. Em meio a essa confusão, Nina se preocupa com a animação de Filipa, que enfrenta um período difícil na recuperação de sua saúde mental.

Olívia começará a aparecer cada vez mais vezes em "Dona de Mim". Virá à tona que a falecida esposa de Abel é mãe de dois filhos com Jaques: Davi e Ayla, que até então imaginavam ser herdeiros do dono da Boaz.

Olívia (Andrezza Abreu) e Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram e Globo

Ainda nesta Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir.

Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois.

Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

