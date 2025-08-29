Lucas Jagger se irrita com vídeo e detona atores famosos: 'Dois idiotas'

Lucas Jagger, 26, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, se irritou com a repercussão de um vídeo em que ele aparece, aparentemente incomodado, entre dois atores famosos: Can Yaman e Michele Morrone.
O que aconteceu
Segundo Lucas, a publicação tem sido compartilhada por contas "redpill" e de "autoajuda" como um exemplo de "falta de presença e personalidade". No vídeo, gravado na primeira fileira de um desfile da Dolce & Gabbana em Milão, Yaman e Morrone "espremem" Jagger para conversar um com o outro.
Adoro quando páginas de red pill postam isso sobre esses dois idiotas. Lucas Jagger
O movimento red pill, a que Lucas se refere, defende uma "masculinidade dominante". Adeptos do movimento se opõem ao "sistema que favorece as mulheres". Eles são contra a igualdade de gênero e defendem padrões rígidos e tradicionais de comportamento para homens e mulheres.
Michele Morrone é o protagonista dos filmes de romance erótico "365 Dias". Mais recentemente, atuou em filmes como "Outro Pequeno Favor" e "Lar Doce Inferno".
Can Yaman é astro de novelas turcas e esteve no Brasil em março. Ele protagonizou novelas como "O Turco", "A Sonhadora" e "Sr. Errado".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.