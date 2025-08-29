Lucas Jagger se irrita com vídeo e detona atores famosos: 'Dois idiotas'

Lucas Jagger, 26, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, se irritou com a repercussão de um vídeo em que ele aparece, aparentemente incomodado, entre dois atores famosos: Can Yaman e Michele Morrone.

O que aconteceu

Segundo Lucas, a publicação tem sido compartilhada por contas "redpill" e de "autoajuda" como um exemplo de "falta de presença e personalidade". No vídeo, gravado na primeira fileira de um desfile da Dolce & Gabbana em Milão, Yaman e Morrone "espremem" Jagger para conversar um com o outro.