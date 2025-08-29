'Namoro' de Liam Neeson e Pamela Anderson foi jogada de marketing, diz site

O namoro de Liam Neeson e Pamela Anderson não passou de uma jogada de marketing, segundo o site TMZ.
O que aconteceu
Segundo o portal, o "romance" foi inventado pela produtora do filme e pelos assessores dos atores. A ideia seria aumentar a divulgação do novo "Corra Que A Polícia Vem Aí!", estrelado pelo "casal".
Pamela e Liam teriam passado mais de um ano sem se ver desde a gravação do filme. Fontes próximas aos atores afirmam que eles não se viram entre junho de 2024, quando as gravações do filme chegaram ao fim, até julho de 2025, quando a turnê de divulgação começou. Eles também nunca teriam jantado juntos sozinhos, mas sempre acompanhados de agentes e assistentes.
A notícia do suposto namoro foi confirmada, à época, por veículos confiáveis de imprensa e empolgou fãs dos artistas. Liam Neeson é viúvo da atriz Natasha Richardson, que morreu em 2009 após um grave acidente de esqui. Pamela Anderson já foi casada quatro vezes. Seu último relacionamento, com o jogador de futebol Adil Rami, chegou ao fim em 2019.
