'Namoro' de Liam Neeson e Pamela Anderson foi jogada de marketing, diz site

O namoro de Liam Neeson e Pamela Anderson não passou de uma jogada de marketing, segundo o site TMZ.

O que aconteceu

Segundo o portal, o "romance" foi inventado pela produtora do filme e pelos assessores dos atores. A ideia seria aumentar a divulgação do novo "Corra Que A Polícia Vem Aí!", estrelado pelo "casal".

Pamela e Liam teriam passado mais de um ano sem se ver desde a gravação do filme. Fontes próximas aos atores afirmam que eles não se viram entre junho de 2024, quando as gravações do filme chegaram ao fim, até julho de 2025, quando a turnê de divulgação começou. Eles também nunca teriam jantado juntos sozinhos, mas sempre acompanhados de agentes e assistentes.