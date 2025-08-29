Johnny Massaro evidencia nova série brasileira: 'Questão de saúde pública'

Bruna Linzmeyer, que também atua na série, diz que é importante resgatar o tema, uma vez que o problema segue atual —bem como o preconceito acerca dele. "Tivemos vários avanços científicos (...) mas o preconceito continua o mesmo", diz. "A série chega com muito humor; é muito afetuosa e emocionante. Então talvez seja uma oportunidade para a gente pensar em como olhar para as pessoas com HIV e para o próprio vírus, que é mesmo uma questão de saúde pública, assim como foi o Covid".

Além das entrevistas sobre "Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

Filme matogrossense ganha destaque em Gramado

Bella Campos se emocionou no último sábado com a grande vitória de "Cinco Tipos de Medo" no 53° Festival de Cinema de Gramado. A atriz que interpreta a "vilã do momento" na novela "Vale Tudo" vive, no filme de Bruno Bini, uma enfermeira que sofre com um relacionamento abusivo com um traficante, enquanto desenvolve uma relação com um músico. Além dela, o filme acompanha A narrativa, baseada em fatos reais, foi uma das primeiros do Mato Grosso a ganhar tamanho prestígio no festival —o que Bella Campos destaca com orgulho. Ao todo, o longa venceu 4 prêmios em Gramado: melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro e melhor montagem. A atriz, nascida em Cuiabá, contou ao Plano Geral que se identificou com a produção de uma forma "única". "Foi um sonho rodar um filme em Cuiabá e estrear pela primeira vez um título de Mato Grosso nesse tapete [de Gramado]", disse na entrevista. "É a primeira vez que pego um roteiro e me identifico 100% com as locações, com o sotaque e a maneira de se viver". Torço muito para que esse seja só o início de uma trajetória linda do Mato Grosso nesse tapete. Que venham muito mais atores e atrizes cuiabanas Bella Campos Parceira de elenco, Barbara Colen afirma ainda que o filme consegue dialogar com diferentes públicos. "É um filme de ação que conversa com públicos muito distintos —desde a minha mãe até os críticos de cinema", pontua em entrevista. "E apesar da ação, tem dramas extremos vivos pelos personagens".

'O Último Azul' estreia expondo alienação com idosos

Após conquistar críticos do mundo todo —e, mais recentemente, ser o escolhido para abrir o Festival de Gramado—, "O Último Azul" acaba de chegar aos cinemas brasileiros.