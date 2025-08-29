Johnny Massaro evidencia nova série brasileira: 'Questão de saúde pública'

"Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente" chega neste domingo à HBO Max retratando a epidemia de HIV que o Rio de Janeiro passou no fim da década de 1980.
Apesar de retratar um período de muito sofrimento, a série homenageia as vítimas e pessoas que lutaram na linha de frente contra a Aids. "A série trata tudo isso de um jeito muito respeitoso, bonito e ao mesmo tempo engraçado, porque tem um humor —não é só um grande drama; tem seus lados solares", avalia a jornalista Flavia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira. "Estou absolutamente encantada".
Johnny Massaro, que integra o elenco, elogia a escolha pela narrativa. "O preconceito foi tamanho nessa época que a gente o carrega ainda hoje", avalia. "É muito emocionante [estar nesta série]; é um grande serviço o que a série faz ao retratar não só as pessoas que vivem com o vírus, mas todos nós —porque [a infecção] é algo que pode acontecer a qualquer um (...) É realmente uma questão de saúde pública".
Bruna Linzmeyer, que também atua na série, diz que é importante resgatar o tema, uma vez que o problema segue atual —bem como o preconceito acerca dele. "Tivemos vários avanços científicos (...) mas o preconceito continua o mesmo", diz. "A série chega com muito humor; é muito afetuosa e emocionante. Então talvez seja uma oportunidade para a gente pensar em como olhar para as pessoas com HIV e para o próprio vírus, que é mesmo uma questão de saúde pública, assim como foi o Covid".
Além das entrevistas sobre "Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:
Filme matogrossense ganha destaque em Gramado
Bella Campos se emocionou no último sábado com a grande vitória de "Cinco Tipos de Medo" no 53° Festival de Cinema de Gramado.
A atriz que interpreta a "vilã do momento" na novela "Vale Tudo" vive, no filme de Bruno Bini, uma enfermeira que sofre com um relacionamento abusivo com um traficante, enquanto desenvolve uma relação com um músico. Além dela, o filme acompanha
A narrativa, baseada em fatos reais, foi uma das primeiros do Mato Grosso a ganhar tamanho prestígio no festival —o que Bella Campos destaca com orgulho. Ao todo, o longa venceu 4 prêmios em Gramado: melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro e melhor montagem.
A atriz, nascida em Cuiabá, contou ao Plano Geral que se identificou com a produção de uma forma "única". "Foi um sonho rodar um filme em Cuiabá e estrear pela primeira vez um título de Mato Grosso nesse tapete [de Gramado]", disse na entrevista. "É a primeira vez que pego um roteiro e me identifico 100% com as locações, com o sotaque e a maneira de se viver".
Torço muito para que esse seja só o início de uma trajetória linda do Mato Grosso nesse tapete. Que venham muito mais atores e atrizes cuiabanas Bella Campos
Parceira de elenco, Barbara Colen afirma ainda que o filme consegue dialogar com diferentes públicos. "É um filme de ação que conversa com públicos muito distintos —desde a minha mãe até os críticos de cinema", pontua em entrevista. "E apesar da ação, tem dramas extremos vivos pelos personagens".
'O Último Azul' estreia expondo alienação com idosos
Após conquistar críticos do mundo todo —e, mais recentemente, ser o escolhido para abrir o Festival de Gramado—, "O Último Azul" acaba de chegar aos cinemas brasileiros.
Com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, o filme retrata um Brasil distópico em que uma mulher de 77 anos tenta realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. O longa já havia sido destaque em fevereiro no 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim, abrindo caminho para uma carreira internacional.
Segundo o diretor Gabriel Mascaro, o filme reproduz a ideia de que vivemos em um mundo que aliena o idoso da sociedade. Para ele, o próprio fato de ter uma idosa como protagonista já é algo contra o costume do cinema atual, que preza por um "rostinho bonitinho".
Denise Weinberg, por sua vez, defende a terceira idade dizendo que a permite "viver o que a vida tem de melhor" — e que negar isso é cair em uma falácia capitalista que nos paralisa. "Não tenho o menor problema em envelhecer", diz.
Esse constrangimento é provocado por uma sociedade capitalista ocidental. Hoje é proibido envelhecer; tem que fazer procedimentos na cara, ter o corpo no shape. É um constrangimento que o indígena e o oriental não têm Denise Weinberg
