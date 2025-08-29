Grávida, Juju Ferrari faz cirurgia após infecção nos glúteos

A influencer e apresentadora Juju Ferrari teve de passar por uma cirurgia de emergência após infecção nos glúteos, possivelmente causada pela substância hidrogel.

O que aconteceu

Modelo, apresentadora e criadora de conteúdo adulto, Juju está no Hospital São Luís Alphaville esperando os exames para a cirurgia. De acordo com um novo stories, a influencer está tomando medicações e esperando seu cirurgião chegar no hospital para avaliá-la.

A influencer foi internada na terça-feira (26), após receber diagnóstico de infecção nos glúteos. Segundo o portal Leo Dias, nas suas redes, Juju Ferrari revelou que recentemente passou a sentir dores intensas na região, o que pode ser causado pelo hidrogel.