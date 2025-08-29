SplashUOL
Grávida, Juju Ferrari faz cirurgia após infecção nos glúteos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Juju Ferrari teve de passar por cirurgia de remoção de hidrogel
Juju Ferrari teve de passar por cirurgia de remoção de hidrogel Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A influencer e apresentadora Juju Ferrari teve de passar por uma cirurgia de emergência após infecção nos glúteos, possivelmente causada pela substância hidrogel.

O que aconteceu

Modelo, apresentadora e criadora de conteúdo adulto, Juju está no Hospital São Luís Alphaville esperando os exames para a cirurgia. De acordo com um novo stories, a influencer está tomando medicações e esperando seu cirurgião chegar no hospital para avaliá-la.

A influencer foi internada na terça-feira (26), após receber diagnóstico de infecção nos glúteos. Segundo o portal Leo Dias, nas suas redes, Juju Ferrari revelou que recentemente passou a sentir dores intensas na região, o que pode ser causado pelo hidrogel.

Em conversa com Leo Dias, a influenciadora afirmou que seus procedimentos estéticos foram feitos em locais irregulares. Afirmando que os tratamentos foram feitos em lugares como hotéis, a influencer também disse que a infecção pode estar relacionada a uma infecção urinária.

Juju Ferrari está grávida de cinco meses. Em vídeo nas redes, falando sobre a cirurgia de remoção dos implantes, a modelo avisa que seu bebê está seguro.

