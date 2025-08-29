Gabriel Medina assume romance com Isabella Arantes, ex de Zé Felipe

O surfista Gabriel Medina, 31, confirmou, ainda que de forma discreta, o relacionamento com Isabella Arantes, 28. Ele publicou ontem uma foto ao lado da modelo, usando apenas emojis de corações atravessados por flechas na legenda.

O que aconteceu

A postagem sobre o relacionamento logo repercutiu, rendendo curtidas, mensagens de felicidades e centenas de comentários dos seguidores. Entre eles, o do surfista Pedro Scooby, amigo próximo de Medina, que deixou um elogio animado: "Seus lindosssss".

A relação vinha sendo alvo de especulações desde junho, quando fãs começaram a notar coincidências nas postagens dos dois: cliques na Península de Maraú, na Bahia, além de detalhes sutis como o mesmo "morango do amor" exibido nos stories. Isabella, por sua vez, também "estreou" o casal em seu perfil ao mostrar-se na garupa da bicicleta elétrica pilotada pelo surfista.