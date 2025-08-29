Gabriel Medina assume romance com Isabella Arantes, ex de Zé Felipe

O surfista Gabriel Medina, 31, confirmou, ainda que de forma discreta, o relacionamento com Isabella Arantes, 28. Ele publicou ontem uma foto ao lado da modelo, usando apenas emojis de corações atravessados por flechas na legenda.
O que aconteceu
A postagem sobre o relacionamento logo repercutiu, rendendo curtidas, mensagens de felicidades e centenas de comentários dos seguidores. Entre eles, o do surfista Pedro Scooby, amigo próximo de Medina, que deixou um elogio animado: "Seus lindosssss".
A relação vinha sendo alvo de especulações desde junho, quando fãs começaram a notar coincidências nas postagens dos dois: cliques na Península de Maraú, na Bahia, além de detalhes sutis como o mesmo "morango do amor" exibido nos stories. Isabella, por sua vez, também "estreou" o casal em seu perfil ao mostrar-se na garupa da bicicleta elétrica pilotada pelo surfista.
Isabella Arantes já tinha trajetória conhecida pelo público. Ela começou como integrante do balé do Domingão do Faustão e atualmente atua como assistente de palco no Domingo Legal, no SBT. Além da televisão, também é dona de uma marca de biquínis e há dois anos marca presença no Carnaval do Rio como musa da escola de samba Salgueiro.
A vida pessoal da modelo também já esteve sob os olhares da mídia, pois ela foi noiva do cantor Zé Felipe, com quem começou a namorar em 2019. O pedido de casamento veio no fim daquele ano, mas o relacionamento terminou logo no início de 2020.
O nome de Isabella já havia se cruzado indiretamente com o de Medina em 2019. Naquele ano, surgiram rumores de que os dois teriam algum envolvimento. Neymar, amigo de Medina, publicou fotos ao lado da modelo pouco depois do anúncio do noivado dela com Zé Felipe.
*Com informações de reportagem publicada em 30/06/2025
