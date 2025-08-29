Ex-Chiquititas e Flaco López estão 'se conhecendo melhor', diz assessoria

Anna Livya Padilha, 25, e o jogador do Palmeiras Flaco López, 24, foram flagrados trocando beijos na saída de um shopping em São Paulo.
O que aconteceu
Os dois foram jantar com amigos em restaurante. Na saída do local, se beijaram.
Contatada, a assessoria da atriz informou que os dois estão "se conhecendo melhor". A reportagem também entrou em contato com a assessoria do jogador argentino e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.
Além de ter sido a metida Janu de "Chiquitas" (SBT), Anna Livya ficou conhecida como a "menina fantasma" do canal. Ela viralizou com os vídeos de pegadinha para a câmera escondida do Programa Silvio Santos.
A atriz é mãe de Zulu, de 2 anos, e se afastou da TV para se dedicar à maternidade. Ela é influenciadora, e acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.