'Êta Mundo Melhor!' hoje (29): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (29) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.