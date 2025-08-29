SplashUOL
Após rever abusador, Estela sofre mudança em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Larissa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor!'
Larissa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Celso e Estela vão reatar a relação neste sábado (30), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Celso apoia Estela e Anabela diz que sentiu medo de Ernesto, que foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma.

Nas cenas seguintes, Estela perdoa Celso e os dois reatam.

Ainda neste sábado, Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Depois, Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto.

Em outro núcleo, Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Ao final, Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

