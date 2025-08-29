Após rever abusador, Estela sofre mudança em 'Êta Mundo Melhor!'

Nas cenas seguintes, Estela perdoa Celso e os dois reatam.

Ainda neste sábado, Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Depois, Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto.

Em outro núcleo, Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Ao final, Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.