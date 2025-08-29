Adeus no Estrela da Casa: 'Nirah desafinou do início ao fim', diz professor

A saída de Nira do Estrela da Casa foi considerada justa pelo professor de canto Márcio Guerra no Central Splash, do Canal UOL.
Eu achei justa, eu dei 7 pra ela. E ela desafinou a música inteira, do início ao fim. Ela não encaixou uma nota, ela não conseguiu se encontrar no meio da música. A impressão que eu tive é que a gente tava ouvindo a música num tom e ela cantando em outro É como se ela não tivesse uma referência ali na hora, como se estivesse cantando no escuro Essa foi a impressão.
Márcio Guerra
O professor canto elogiou em partes a apresentação de Tainá, mas considerou que a faixa pareceu um cover.
Tainá foi por um caminho próprio, uma música que talvez muita gente que assistiu não conhecia a música, e ali ela pôde mostrar só a voz o tempo todo, o tempo todo a música ficou baseada só na voz. Não era uma música conhecida, talvez no meio gospel seja muito conhecida, mas não para o grande público que não é gospel. E funcionou no tom dela, mas ainda ficou parecendo um cover.
Márcio Guerra
