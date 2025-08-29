Adeus no Estrela da Casa: 'Nirah desafinou do início ao fim', diz professor

A saída de Nira do Estrela da Casa foi considerada justa pelo professor de canto Márcio Guerra no Central Splash, do Canal UOL.

Eu achei justa, eu dei 7 pra ela. E ela desafinou a música inteira, do início ao fim. Ela não encaixou uma nota, ela não conseguiu se encontrar no meio da música. A impressão que eu tive é que a gente tava ouvindo a música num tom e ela cantando em outro É como se ela não tivesse uma referência ali na hora, como se estivesse cantando no escuro Essa foi a impressão.

Márcio Guerra

O professor canto elogiou em partes a apresentação de Tainá, mas considerou que a faixa pareceu um cover.