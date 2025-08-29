SplashUOL
'Dona de Mim' hoje (29): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sofia (Elis Cabral) em 'Dona de Mim'
Sofia (Elis Cabral) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (29) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Nina se preocupa com a animação de Filipa. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir. Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois. Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Jaques confunde Filipa com Olívia. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

