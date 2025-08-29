Dieta para viver boxeador abalou saúde mental de Orlando Bloom: 'Horrível'

Orlando Bloom, 48, admitiu ter passado maus bocados ao se submeter a uma dieta extremamente restritiva para viver um boxeador no filme "The Cut".

O que aconteceu

O ator reduziu suas três refeições diárias para duas e chegou a se alimentar apenas de pepino e atum. "De repente, todos esses alimentos estavam sendo tirados de mim, e minha proteína em pó era a última. Eu pensei: 'Não! Não tire essa.' Aí, basicamente, passei a comer apenas atum e pepino nas últimas três semanas", recordou, em participação recente no programa britânico This Morning (ITV).

O regime, que o fez perder 32 kg, abalou seriamente sua disposição, humor e saúde mental. "Eu estava simplesmente exausto. Não tinha nenhuma energia nem capacidade intelectual. Estava faminto. Eu era uma pessoa horrível de se conviver."