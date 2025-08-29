Carol Dieckmmann interpreta escritora alcoólatra em novo filme

Foi divulgado o primeiro trailer do filme "(Des)controle", em que Carol Dieckmmann interpreta uma escritora alcoólatra.
A atriz dá vida à escritora Kátia Klein. A personagem volta a beber após 15 anos de sobriedade e precisa lidar com os efeitos da recaída.
O filme mistura drama e humor. A obra, dirigida por Rosane Svartman e Carol Minêm, é inspirada em histórias verdadeiras.
"(Des)controle" se propõe a mostrar como o alcoolismo afeta a família toda. Irene Ravache e Daniel Filho interpretam os pais da escritora, Caco Ciocler, o ex-marido e Júlia Rabello é a melhor amiga e também agente de Kátia, sempre sincera e disposta a confrontar a protagonista com a realidade. Stefano Agostini e Rafael Fuchs Müller interpretam os filhos, que presenciam as crises da mãe.
Carol Dieckmmann também lidou com o alcoolismo da mãe na infância. "Tenho uma visão do que o álcool faz num lugar muito íntimo. De eu ter 10, 11 anos, estar me descobrindo mulher e ver aquela mulher, que era minha supermulher, deitada numa cama, sofrendo por amor, sem conseguir levantar. Eu tinha isso para dar para à personagem. Sou uma criança que já estive no banco de trás e minha mãe bateu com o carro", disse no podcast Conversa Vai, Conversa Vem em abril.
Confira o trailer:
