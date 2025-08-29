Carol Dieckmmann interpreta escritora alcoólatra em novo filme

Foi divulgado o primeiro trailer do filme "(Des)controle", em que Carol Dieckmmann interpreta uma escritora alcoólatra.

A atriz dá vida à escritora Kátia Klein. A personagem volta a beber após 15 anos de sobriedade e precisa lidar com os efeitos da recaída.

O filme mistura drama e humor. A obra, dirigida por Rosane Svartman e Carol Minêm, é inspirada em histórias verdadeiras.