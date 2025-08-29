A maratona de 13h de Lucas Leto entre Dança dos Famosos e 'Vale Tudo'

Conciliar as gravações de "Vale Tudo" e os ensaios da Dança dos Famosos se tornou quase uma maratona para o ator Lucas Leto, 26.
Maratona
Em conversa com Splash, antes da última rodada da fase de grupos, o ator disse que passou mais de 13 horas nos Estúdios Globo em um único dia. "Eu estava na sala de ensaio da Dança passando a coreografia quando a produtora abriu a porta e falou assim: 'Lucas, tem um carrinho aí te esperando para te levar pra novela'. E eu [disse]: 'Não, eu não gravo hoje'. Na verdade, rolou uma comunicação, tinha entrado uma cena [nova] no dia anterior, eu não tinha visto e estava [planejado] para ensaiar a Dança o dia inteiro".
Ele precisou sair às pressas dos ensaios da Dança dos Famosos para gravar a novela e, em seguida, retornou para o reality. "Saí desnorteado do ensaio da Dança, 'ah, vou perder os passos novos e a coreografia'. Fui, gravei 4 cenas, 3 cenas secretas e consegui passar [a coreografia] com figurino. Eu percebi a loucura que é fazer dois produtos grandes ao mesmo tempo, mas tô muito feliz".
Cheguei na Globo 9h e saí 22h30 da noite. Mais de 13 horas.
O ator já nota mudanças físicas após estrear na Dança dos Famosos. "Ontem, na gravação [da novela], uma figurinista falou: 'nossa, você tá magro, né?'. Eu tô perdendo peso. Quando comecei minha dieta, era mais pra ficar definidinho, gostoso, mas na Dança você perde muita caloria. Tô tentando balancear com a comida, trago minha bananinha com whey pra não secar e perder músculo. Músculo não dá pra perder, só gordura".
Elogios nas redes
Intérprete de Sardinha, Lucas admite que adora receber elogios nas redes sociais ao postar fotos provocadoras. "A gente gosta. A autoestima vai lá em cima. A gente se acha gostoso e quer mostrar".
Ele diz que os "biscoitos", como são chamadas as fotos ousadas nas redes sociais, também são um incentivo para continuar treinando. "Sempre rola um biscoito. Adoro postar porque gosto de ver os comentários. Também é uma maneira de pontuar que eu fui: eu fui à academia aquele dia, eu corri aquele dia, eu pedalei naquele dia. É pra eu lembrar, mas pra galera dar uma comentada também".
Mais espaço
Sardinha ganhou mais espaço na novela na última semana ao desmarcar Fátima (Bella Campos) para Afonso (Humberto Carrão). Cena foi ao ar na última quinta-feira, data em que o ator conversou com Splash. "Ele sempre desconfiou da Fátima", disse.
