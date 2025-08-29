A maratona de 13h de Lucas Leto entre Dança dos Famosos e 'Vale Tudo'

Conciliar as gravações de "Vale Tudo" e os ensaios da Dança dos Famosos se tornou quase uma maratona para o ator Lucas Leto, 26.

Maratona

Em conversa com Splash, antes da última rodada da fase de grupos, o ator disse que passou mais de 13 horas nos Estúdios Globo em um único dia. "Eu estava na sala de ensaio da Dança passando a coreografia quando a produtora abriu a porta e falou assim: 'Lucas, tem um carrinho aí te esperando para te levar pra novela'. E eu [disse]: 'Não, eu não gravo hoje'. Na verdade, rolou uma comunicação, tinha entrado uma cena [nova] no dia anterior, eu não tinha visto e estava [planejado] para ensaiar a Dança o dia inteiro".

Ele precisou sair às pressas dos ensaios da Dança dos Famosos para gravar a novela e, em seguida, retornou para o reality. "Saí desnorteado do ensaio da Dança, 'ah, vou perder os passos novos e a coreografia'. Fui, gravei 4 cenas, 3 cenas secretas e consegui passar [a coreografia] com figurino. Eu percebi a loucura que é fazer dois produtos grandes ao mesmo tempo, mas tô muito feliz".