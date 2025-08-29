Atriz de 'De Repente 30' diz ter se livrado de seita liderada por ex

Christa B. Allen, que interpretou a versão adolescente de Jenna Rink em "De Repente 30", afirmou em suas redes sociais que escapou de uma seita liderada por um ex-namorado.
O que aconteceu
A atriz publicou um TikTok afirmando que "quase teve a vida destruída" pelo líder de um culto. "Deixe-me ser muito clara: ninguém pode destruir a vida a não ser que você permita. Essa é a parte que tive que assumir. Eu enfrentei perguntas difíceis: por que confiei nele? Por que entreguei meu poder? Por que silenciei minha sabedoria interna? A verdade é que ele estava vendendo um conto de fadas, de mansões luxuosas a jatinhos particulares, e eu tolamente caí nessa", disse.
Mesmo que você passe todos os momentos do dia com alguém, é possível que você não conheça essa pessoa de verdade, especialmente quando se está lidando com alguém que mente com tanta facilidade quanto respira. Entender isso me destruiu. Christa B. Allen
Christa disse que a situação foi "verdadeiramente horrenda", mas que está se sentindo "maravilhosamente bem" agora. Ela não revelou quem é o suposto ex que lidera uma seita e também não se relacionou publicamente com ninguém nos últimos meses.
@christaallen
let me be very clear: nobody can burn down your life unless you give them access to it. that's the part I've had to own. so I've sat with the hardest questions: why did I trust him? why did I hand over my power? why did I silence my own inner knowing? the truth is, he was selling fairytales and from luxurious penthouses and private jets, I foolishly bought in. what I learned is that even if you spend every waking moment with someone— studying, eating, traveling, working, building, dreaming— you still may not KNOW them. especially when you're dealing with someone who lies as easily as they breathe. that realization shattered me, but it also forced me to rebuild from the ground up. and fire is also cleansing. one day I'll share the full story, but for now I'm walking forward with feet on solid ground and a heart that knows its strength ❤️🔥♬ Subway - DYLΛN
