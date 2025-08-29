Cansada, A Fazenda pode se beneficiar de uma 'sabotagem', diz Chico Barney

Uma dinâmica secreta para substituir o Paiol em A Fazenda 17 foi tema do debate entre Chico Barney e Barbara Saryne no Central Splash. Eles analisaram os rumores sobre a entrada de infiltrados com missões específicas no reality.

A novidade, ainda não confirmada oficialmente, promete mexer com a estratégia dos participantes e aumentar a imprevisibilidade do jogo, trazendo inspiração de outros realities internacionais.