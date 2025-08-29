Cansada, A Fazenda pode se beneficiar de uma 'sabotagem', diz Chico Barney

Uma dinâmica secreta para substituir o Paiol em A Fazenda 17 foi tema do debate entre Chico Barney e Barbara Saryne no Central Splash. Eles analisaram os rumores sobre a entrada de infiltrados com missões específicas no reality.
A novidade, ainda não confirmada oficialmente, promete mexer com a estratégia dos participantes e aumentar a imprevisibilidade do jogo, trazendo inspiração de outros realities internacionais.
Essa dinâmica secreta seria assim: essas pessoas iriam para o jogo com uma missão. Elas ficariam uma semana ali enganando os outros participantes, como um infiltrado. Se fosse descoberta, ganharia R$ 30 mil e sairia do jogo. Se não descobrissem, ganharia R$ 100 mil e voltaria para o jogo.
Barbara Saryne
O mais legal, se não tivesse vazado, seria ninguém saber que existe um infiltrado e, depois de um certo tempo, a Galisteu falar: 'Ó, um de vocês é um infiltrado'. Vocês vão ter que descobrir.Chico Barney
Para Chico, a mudança pode trazer mais ousadia e delírio narrativo, algo cobrado pelos fãs do programa.
Eu gosto bastante dessa ideia. É uma substituição do Paiol. Tem um lance meio... Sabotador. É um negócio que a gente cobra muito aqui da Fazenda. Novidade. Ousadia. Alegria. A Fazenda está flat há muito tempo e vence muitas vezes no carisma e no elenco. Então ter uma mudança de dinâmica, poder ter um pouco mais de delírio narrativo é bom, eu gosto, eu parabenizo se isso realmente acontecer.Chico Barney
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Veja a íntegra:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.