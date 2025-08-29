Melody causaria em A Fazenda? Chico Barney avalia rumores

Os rumores de que Melody pode estar no elenco de A Fazenda 17 animaram Chico Barney e Barbara Saryne no Central Splash. Para eles, a cantora de 18 anos tem potencial para movimentar o reality com seu jeito espontâneo e habilidade para gerar conteúdo.
Apesar de não haver confirmação oficial, Melody é nome frequente nas listas extraoficiais e sua possível entrada promete repercussão, já que a produção mantém sigilo sobre o elenco até a estreia.
Chegou a hora tão rápido assim, Bárbara Saryne? Será que a Melody tem estrutura emocional aos 18 anos e 10 anos de carreira para participar de A Fazenda?
Chico Barney
Eu não sei se ela tem essa estrutura, mas o que eu sei, né, a gente acompanhando todos esses anos a Melody, é que ela sabe gerar conteúdo. Ela não deixa passar uma oportunidade. E eu acho que isso é muito bom pra gente ter alguém dentro da Fazenda, que é um reality show que as coisas acontecem o tempo todo, né?Barbara Saryne
Eu acho que a Melody mudaria as estruturas da TV brasileira. Ela rende conteúdo.Chico Barney
