Cátia Fonseca sofre lesão e está fora do Dança dos Famosos

Cátia Fonseca, 56, sofreu uma lesão durante os ensaios para a fase de repescagem da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck da Globo. Splash descobriu que a apresentadora sofreu uma luxação abaixo do seio esquerdo e foi eliminada na repescagem. O programa vai ao ar no próximo domingo.
O que aconteceu
Ainda segundo a apuração, a apresentadora sofreu com muitas dores durante os ensaios por conta da lesão, enfrentado, inclusive, dificuldades na respiração.
Segundo fontes de Splash, Cátia Fonseca recebeu orientações da produção de Luciano Huck para pegar mais leve nos ensaios e repousar mais tempo no hotel, evitando ensaios extras.
No entanto, com receio da eliminação, ela, ainda assim, manteve a rotina de treinos.
Procurada para comentar o assunto, a assessoria de Cátia Fonseca não retornou até a publicação da reportagem. Também procurada, a Globo negou a informação sobre a lesão de Cátia Fonseca. A emissora reafirma, conforme relatado nesta reportagem, que a apresentadora irá dançar no próximo programa, exibido no domingo.
Cátia gravou sua participação na fase de repescagem ontem, e, dançando o ritmo "rock retrô", montou um "plano B" com seu professor, mudando as últimas partes da coreografia, incluindo o giro final, por conta da lesão. Mesmo assim, foi eliminada.
Além da apresentadora, que fazia parte do grupo C, foram para a repescagem: Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão, que faziam parte do mesmo grupo, e Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira, do grupo B.
Os oito famosos vão dançar, pela primeira vez, em duplas, dando fim à etapa em grupo. As duas duplas que tiverem os menores desempenhos serão eliminadas.
'Sei que danço mal'
Em conversa recente com Splash, Cátia Fonseca, antes da última apresentação na fase de grupos, contou que aceitou o convite para se desafiar e estava ciente da exposição — incluindo possíveis críticas. Ao receber o telefonema de Luciano Huck, não pensou duas vezes. "Queria fazer outras coisas. Nunca tinha me jogado de cabeça assim, em nada."
Fãs especulam que a aproximação de Catia com a Globo por meio da Dança dos Famosos pode gerar um convite para apresentar um programa na emissora. Por enquanto, no entanto, não há conversas. Ela diz estar 100% focada no presente — ou seja, no reality comandado por Luciano Huck —, mas está ciente das especulações e dos pedidos dos fãs. "É gostoso que as pessoas sintam falta de me ver na TV".
São 31 anos de carreira e já mudei de emissora dez vezes. Acho legal esse contato com as pessoas. Ontem mesmo, uma telespectadora me deixou um recado no Facebook dizendo que estava no mesmo hotel, e eu marquei de tomar café com ela no dia seguinte. Eu gosto desse feedback, mesmo que negativo: 'Ah, você dança mal'. Eu sei que danço mal, por isso estou aprendendo. Cátia
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.