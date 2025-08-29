Cátia Fonseca sofre lesão e está fora do Dança dos Famosos

No entanto, com receio da eliminação, ela, ainda assim, manteve a rotina de treinos.

Procurada para comentar o assunto, a assessoria de Cátia Fonseca não retornou até a publicação da reportagem. Também procurada, a Globo negou a informação sobre a lesão de Cátia Fonseca. A emissora reafirma, conforme relatado nesta reportagem, que a apresentadora irá dançar no próximo programa, exibido no domingo.

Cátia gravou sua participação na fase de repescagem ontem, e, dançando o ritmo "rock retrô", montou um "plano B" com seu professor, mudando as últimas partes da coreografia, incluindo o giro final, por conta da lesão. Mesmo assim, foi eliminada.

Além da apresentadora, que fazia parte do grupo C, foram para a repescagem: Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão, que faziam parte do mesmo grupo, e Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira, do grupo B.

Os oito famosos vão dançar, pela primeira vez, em duplas, dando fim à etapa em grupo. As duas duplas que tiverem os menores desempenhos serão eliminadas.

'Sei que danço mal'

Em conversa recente com Splash, Cátia Fonseca, antes da última apresentação na fase de grupos, contou que aceitou o convite para se desafiar e estava ciente da exposição — incluindo possíveis críticas. Ao receber o telefonema de Luciano Huck, não pensou duas vezes. "Queria fazer outras coisas. Nunca tinha me jogado de cabeça assim, em nada."