Catia Fonseca explica dores e nega gravidade de machucados após Dança

Catia Fonseca, 56, se pronunciou hoje sobre a Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e negou ter sofrido uma lesão. A apresentadora afirmou que está com dores musculares por causa da intensidade dos exercícios.
O que eu tenho são dores musculares próprias de atividade física e próprias da intensidade que eu estou colocando para que eu desempenhe sempre o melhor. Estou ótima, não estou nada lesionada. Estou até mais magrinha, ó que luxo. Então fiquem despreocupados, que eu estou ótima
Cátia Fonseca em vídeo no Instagram
O que aconteceu
Catia Fonseca se machucou, enfrentou muitas dores e teve que moderar a coreografia para a fase de repescagem da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da Globo. Por causa das dores, a apresentadora recebeu orientações da produção de Luciano Huck para pegar mais leve nos ensaios e repousar mais tempo no hotel, evitando ensaios extras.
Catia gravou sua participação na fase de repescagem ontem, e, dançando o ritmo "rock retrô". Segundo apuração de Splash, ela montou um "plano B" com seu professor, mudando as últimas partes da coreografia, incluindo o giro final, por conta de uma luxação abaixo do seio esquerdo.
'Sei que danço mal'
Em conversa recente com Splash, Catia Fonseca, antes da última apresentação na fase de grupos, contou que aceitou o convite para se desafiar e estava ciente da exposição — incluindo possíveis críticas. Ao receber o telefonema de Luciano Huck, não pensou duas vezes. "Queria fazer outras coisas. Nunca tinha me jogado de cabeça assim, em nada."
Fãs especulam que a aproximação de Catia com a Globo por meio da Dança dos Famosos pode gerar um convite para apresentar um programa na emissora. Por enquanto, no entanto, não há conversas. Ela diz estar 100% focada no presente — ou seja, no reality comandado por Luciano Huck —, mas está ciente das especulações e dos pedidos dos fãs. "É gostoso que as pessoas sintam falta de me ver na TV".
São 31 anos de carreira e já mudei de emissora dez vezes. Acho legal esse contato com as pessoas. Ontem mesmo, uma telespectadora me deixou um recado no Facebook dizendo que estava no mesmo hotel, e eu marquei de tomar café com ela no dia seguinte. Eu gosto desse feedback, mesmo que negativo: 'Ah, você dança mal'. Eu sei que danço mal, por isso estou aprendendo. Cátia
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.