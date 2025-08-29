Catia Fonseca explica dores e nega gravidade de machucados após Dança

Catia gravou sua participação na fase de repescagem ontem, e, dançando o ritmo "rock retrô". Segundo apuração de Splash, ela montou um "plano B" com seu professor, mudando as últimas partes da coreografia, incluindo o giro final, por conta de uma luxação abaixo do seio esquerdo.

'Sei que danço mal'

Em conversa recente com Splash, Catia Fonseca, antes da última apresentação na fase de grupos, contou que aceitou o convite para se desafiar e estava ciente da exposição — incluindo possíveis críticas. Ao receber o telefonema de Luciano Huck, não pensou duas vezes. "Queria fazer outras coisas. Nunca tinha me jogado de cabeça assim, em nada."

Fãs especulam que a aproximação de Catia com a Globo por meio da Dança dos Famosos pode gerar um convite para apresentar um programa na emissora. Por enquanto, no entanto, não há conversas. Ela diz estar 100% focada no presente — ou seja, no reality comandado por Luciano Huck —, mas está ciente das especulações e dos pedidos dos fãs. "É gostoso que as pessoas sintam falta de me ver na TV".