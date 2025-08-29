SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

'Nomes impressionantes': quem está cogitado para A Fazenda 17?

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Rodrigo Carelli comenta elenco
A Fazenda 17: Rodrigo Carelli comenta elenco Imagem: Edu Moraes/RECORD

Rodrigo Carelli, diretor de reality show da Record, comentou a respeito das diversas listas relacionadas ao elenco de A Fazenda 17 (Record) que tem circulado pela internet.

O que aconteceu

Segundo o diretor, a maioria do elenco oficial foi citado nas listas. "Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?".

Carelli prometeu algumas surpresas e também nomes fortes. "Acho tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'."

Splash separou alguns nomes de famosos especulados para o reality show, de acordo com diversas listas que circularam na internet no último mês:

MC Guimê - cantor

Marcella Rica - atriz

Arthur Urach - influenciador e filho de Andressa Urach

Pepita - cantora

MC Melody - cantora

Continua após a publicidade

Rafael Cardoso - ator

Angélica Ramos - ex-BBB

Alexandre Frota - ex-ator e vereador

Camila Loures - influenciadora

Davi Brito - ex-BBB

Rayane Figliuzzi - empresária e influenciadora

Continua após a publicidade

Karin Hils - cantora (ex-Rouge)

Eva Pacheco - ex-BBB

Giovanna Jacobina - ex-BBB

André Martinelli - ex-BBB

Anahí Rodrighero - influenciadora

Monique Arruda - repórter

Continua após a publicidade

Gabriela Spanic - atriz

Ximbinha - cantor

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.