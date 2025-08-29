'Nomes impressionantes': quem está cogitado para A Fazenda 17?

Rodrigo Carelli, diretor de reality show da Record, comentou a respeito das diversas listas relacionadas ao elenco de A Fazenda 17 (Record) que tem circulado pela internet.
O que aconteceu
Segundo o diretor, a maioria do elenco oficial foi citado nas listas. "Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?".
Carelli prometeu algumas surpresas e também nomes fortes. "Acho tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'."
Splash separou alguns nomes de famosos especulados para o reality show, de acordo com diversas listas que circularam na internet no último mês:
MC Guimê - cantor
Marcella Rica - atriz
Arthur Urach - influenciador e filho de Andressa Urach
Pepita - cantora
MC Melody - cantora
Rafael Cardoso - ator
Angélica Ramos - ex-BBB
Alexandre Frota - ex-ator e vereador
Camila Loures - influenciadora
Davi Brito - ex-BBB
Rayane Figliuzzi - empresária e influenciadora
Karin Hils - cantora (ex-Rouge)
Eva Pacheco - ex-BBB
Giovanna Jacobina - ex-BBB
André Martinelli - ex-BBB
Anahí Rodrighero - influenciadora
Monique Arruda - repórter
Gabriela Spanic - atriz
Ximbinha - cantor
