Após morte de filha, bancária participa do Miss Bumbum para 'salvar vidas'

O que aconteceu

Criança sofreu morte cerebral, pois bateu a cabeça após se desequilibrar e cair em uma piscina. "Foram 31 dias de UTI. Eu estava desesperada, pois estava grávida novamente. O meu ex-marido decidiu não permanecer na relação após o velório da Valentina. Eu fiquei tentando me curar", contou em papo exclusivo para Splash.

Essa dor é incurável. Podem passar 10, 20, 30 anos e ela continuará aqui. [...] Criar um dispositivo pode salvar a vida de outras crianças. Pode ser algo que apite quando ela se molhar, por exemplo. Quero lutar por isso, mas não é barato custear e desenvolver. Por esse motivo, venho procurar a mídia.

Carol Gômez

Formada em psicologia, Carol também já trabalhou como produtora de eventos, produtora musical e também abriu uma clínica estética. "Eu sou ariana, então é praticamente impossível fazer uma coisa só", brincou. Hoje, a modelo prioriza a carreira bancária por proporcionar mais tempo com a família.

Carol Gômez evita julgar candidatas que vendem conteúdo adulto ou expõem vida sexual. "Aprendi a não julgar ninguém. Quando você é mãe, por exemplo, é capaz de qualquer coisa por um filho. Ninguém sabe o amanhã. Eu posso estar no lugar delas. Quem sou eu para julgá-las? Eu aprendi que a nossa dor, só a gente sabe como aperta."

Modelo explicou por qual motivo merece ganhar o Miss Bumbum. "A minha bunda é maravilhosa e perfeita. Sou uma pessoa que não malha e nem faz dieta, deixando tudo natural. E vai continuar assim, por enquanto. Eu tenho esse propósito de também conseguir alavancar a minha carreira através do concurso."