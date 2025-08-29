Após morte de filha, bancária participa do Miss Bumbum para 'salvar vidas'

Para Carol Gômez, a fama, o dinheiro ou os contratos não são a prioridade durante a sua participação no Miss Bumbum 2025. A mineira, que trabalha atualmente como gerente de um banco, topou entrar no concurso em decorrência da morte da filha Valentina, vítima de um acidente doméstico em 2018.
Ela caiu em uma piscina quando tinha um ano e dez meses. Eu larguei tudo para viver o meu luto e cuidar dos meus outros filhos. Eu estou entrando no Miss Bumbum por causa dessa história. Quero desenvolver um dispositivo para pais e crianças que pode salvar vidas.
Carol Gômez
O que aconteceu
Criança sofreu morte cerebral, pois bateu a cabeça após se desequilibrar e cair em uma piscina. "Foram 31 dias de UTI. Eu estava desesperada, pois estava grávida novamente. O meu ex-marido decidiu não permanecer na relação após o velório da Valentina. Eu fiquei tentando me curar", contou em papo exclusivo para Splash.
Essa dor é incurável. Podem passar 10, 20, 30 anos e ela continuará aqui. [...] Criar um dispositivo pode salvar a vida de outras crianças. Pode ser algo que apite quando ela se molhar, por exemplo. Quero lutar por isso, mas não é barato custear e desenvolver. Por esse motivo, venho procurar a mídia.
Carol Gômez
Formada em psicologia, Carol também já trabalhou como produtora de eventos, produtora musical e também abriu uma clínica estética. "Eu sou ariana, então é praticamente impossível fazer uma coisa só", brincou. Hoje, a modelo prioriza a carreira bancária por proporcionar mais tempo com a família.
Carol Gômez evita julgar candidatas que vendem conteúdo adulto ou expõem vida sexual. "Aprendi a não julgar ninguém. Quando você é mãe, por exemplo, é capaz de qualquer coisa por um filho. Ninguém sabe o amanhã. Eu posso estar no lugar delas. Quem sou eu para julgá-las? Eu aprendi que a nossa dor, só a gente sabe como aperta."
Modelo explicou por qual motivo merece ganhar o Miss Bumbum. "A minha bunda é maravilhosa e perfeita. Sou uma pessoa que não malha e nem faz dieta, deixando tudo natural. E vai continuar assim, por enquanto. Eu tenho esse propósito de também conseguir alavancar a minha carreira através do concurso."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.