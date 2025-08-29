Apê luxuoso e poder: essa foi a trajetória de Raquel na 'Vale Tudo' de 1988

Na versão original, além da guinada profissional, Raquel se mudou para um apartamento de luxo com Poliana (Pedro Paulo Rangel). No remake, mesmo com o empreendimento dando certo, a protagonista praticamente não mudou seu padrão de vida, morando em uma casa de vila lado a lado com os amigos Poliana, Consuêlo e Aldeíde - que também ficou milionária, mas permanece seguindo uma rotina simples.

Regina Duarte e Pedro Paulo Rangel viveram Raquel e Poliana em Vale Tudo de 1988; ao lado, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo revivem os personagens Imagem: Irineu Barreto/Agência O Globo e Divulgação/Globo

Em 1988, após o episódio do envenenamento da maionese, não houve reviravolta envolvendo o fechamento da empresa a mando de Odete. Isso foi o que aconteceu no remake. Celina foi desmascarada por Maria de Fátima e foi chantageada a vender sua parte - a maior na sociedade - para a irmã, que anunciou o encerramento da Paladar.

Diferente da reedição, na primeira versão, a trajetória de Raquel foi ascendente do começo ao fim; não houve derrocada no meio do processo. É essa a crítica principal que a própria intérprete, Taís Araújo, 46, fez aos rumos escolhidos para sua personagem.

Raquel (Taís Araujo) voltou a vender sanduíches na praia no remake Imagem: Fábio Rocha/Globo