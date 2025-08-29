Ana Paula Arósio 'retorna' à Globo e surpreende fãs: 'Choque'

Ana Paula Arósio, 50, retornou para a TV Globo para apresentar a chamada da programação de setembro da emissora.
O que aconteceu
A atriz apresentou a chamada, exibida no primeiro intervalo de "Vale Tudo" (Globo). Thiago Lacerda também estrela.
O ator liga para Ana Paula por chamada de vídeo e a atriz convida o público para assistir à reprise de "Terra Nostra". "Amore mio, você acha que não sei? Em setembro, todo mundo vai matar a saudade do Matteo e da Giuliana com a Edição Especial de Terra Nostra".
Ao final da chamada, após o anúncio da programação do mês, Ana Paula aparece sozinha em um cenário de natureza."Em setembro é tudo nosso. Tudo nosso na Globo."
No X, fãs da emissora se mostraram surpresos com a aparição da atriz.
Mesmo depois de tanto tempo longe da TV, ela não perde o star quality. Ana Paula Arósio LENDA! pic.twitter.com/I4qo6rymyj-- jupa (@whoisjupa) August 30, 2025
Meu deus, a Globo conseguiu uma chamada de zap com a Ana Paula Arosio-- Fábio Garcia (@fabiogaj) August 30, 2025
Morrendo que a Globo conseguiu achar a Ana Paula Arósio pra fazer propaganda de Terra Nostra-- Gusta ??? (@afterfolkever) August 30, 2025
mdssss a ana paula arosio na chamada da reprise de terra nostraaaaa pic.twitter.com/XLwmZI0JXj-- cleytu (@cleytu) August 30, 2025
o choque que foi ver a Ana Paula Arósio aparecendo na tv depois de tanto tempo https://t.co/88KZZLcASm-- sheila (@palvinwsense) August 30, 2025
