Televisão

Ana Paula Arósio 'retorna' à Globo e surpreende fãs: 'Choque'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Ana Paula Arósio 'retorna' à Globo
Imagem: Reprodução/Globo

Ana Paula Arósio, 50, retornou para a TV Globo para apresentar a chamada da programação de setembro da emissora.

O que aconteceu

A atriz apresentou a chamada, exibida no primeiro intervalo de "Vale Tudo" (Globo). Thiago Lacerda também estrela.

O ator liga para Ana Paula por chamada de vídeo e a atriz convida o público para assistir à reprise de "Terra Nostra". "Amore mio, você acha que não sei? Em setembro, todo mundo vai matar a saudade do Matteo e da Giuliana com a Edição Especial de Terra Nostra".

Ao final da chamada, após o anúncio da programação do mês, Ana Paula aparece sozinha em um cenário de natureza."Em setembro é tudo nosso. Tudo nosso na Globo."

No X, fãs da emissora se mostraram surpresos com a aparição da atriz.

