Ana Castela é surpreendida com brincadeira sobre Zé Felipe: 'Abração'

Ana Castela foi surpreendida por Lourenço e Lourival com uma piada sobre suposto romance da artista com Zé Felipe, rumor que vem ganhando força nas últimas semanas, após os dois viajarem juntos para a Disney.

Acabamos de sair de um show agora. Zé Felipe estava lá. Ele mandou um abração para você. Lourenço e Lourival

O que aconteceu

A artista ficou surpresa com a piada, mas, levou na brincadeira. Durante gravação de seu novo DVD, direto de Barretos, o maior evento anual do sertanejo, Ana Castela foi pega de surpresa, mas, respondeu rindo e dizendo: "Manda dois então! Eles querem gravar".