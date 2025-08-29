Ana Castela é surpreendida com brincadeira sobre Zé Felipe: 'Abração'

Ana Castela foi surpreendida por Lourenço e Lourival com uma piada sobre suposto romance da artista com Zé Felipe, rumor que vem ganhando força nas últimas semanas, após os dois viajarem juntos para a Disney.
Acabamos de sair de um show agora. Zé Felipe estava lá. Ele mandou um abração para você. Lourenço e Lourival
O que aconteceu
A artista ficou surpresa com a piada, mas, levou na brincadeira. Durante gravação de seu novo DVD, direto de Barretos, o maior evento anual do sertanejo, Ana Castela foi pega de surpresa, mas, respondeu rindo e dizendo: "Manda dois então! Eles querem gravar".
O momento já acumula mais de 300 mil visualizações nas redes sociais. Gravado pelo influenciador Maicon Goulart, que estava assistindo ao vivo, a piada viralizou na madrugada de hoje e levou os nomes de Zé Felipe e Ana Castela para os assuntos em alta.
A assessoria de Zé Felipe negou os rumores em outro momento. Segundo a assessoria do cantor, os dois são só amigos, que se tornaram próximos por conviverem no ambiente dá música - dizendo que a viagem só aconteceu porque Zé Felipe estaria gravando um projeto em espanhol em Miami.
