Alinne Moraes posa de topless em ensaio intimista feito pelo marido

Alinne Moraes, 42, compartilhou em suas redes sociais imagens de um ensaio intimista e com um toque de sensualidade.
O que aconteceu
Nas imagens, ela aparece de topless, cobrindo os seios com os braços. As fotos foram feitas por seu marido, o diretor de cinema Mauro Lima, 51, conforme Alinne especificou na legenda da publicação no Instagram.
Nos comentários do post, não faltaram elogios à beleza e à elegância da atriz. "Chique", definiu um internauta. "Dona dos melhores frames", elogiou outra. "Você é linda demais, sabia disso?", derreteu-se ainda um terceiro.
Alinne recentemente foi destaque na novela de época "Guerreiros do Sol", do Globoplay Novelas. Sua personagem, Jânia, militava a favor do voto feminino e vivia um romance lésbico com Otília (Alice Carvalho).
