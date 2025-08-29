SplashUOL
Alice Wegmann faz primeira aparição pública com namorado: 'Apaixonada'

De Splash, em São Paulo
Alice Wegmann posou com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer
Alice Wegmann posou com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews

Alice Wegmann, 29, surgiu ontem ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, em um evento no Rio.

O que aconteceu

Alice e Luiz Guilherme foram a uma festa de aniversário na Marquês de Sapucaí. Era a comemoração do aniversário de Juan Moraes, novo relações-públicas do Nosso Camarote.

Famosos como Bruna Marquezine, João Guilherme e MC Daniel marcaram presença na comemoração. Renato Góes, Thaila Ayala, Sasha, Giovanna Lancellotti e Pedro Scooby também foram à festa.

Quem é o novo affair da atriz

Produtor desde 2012, Luiz Guilherme atua na área do entretenimento. Sócio da Bonus Track, Luiz é responsável pela realização de eventos musicais famosos, como o Mita e o Doce Maravilha.

O produtor trabalhou em shows de grandes nomes que vieram ao Brasil como Paul McCartney, Lady Gaga e Madonna. Nas redes sociais, Luiz Guilherme acumula cerca de 14 mil seguidores e mostra momentos do trabalho.

Luiz Guilherme é sobrinho-neto do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, mas contou ter tido pouco contato com ele. "Tivemos pouco contato, eu era muito pequeno quando ele faleceu e ainda não entendia a grandeza dele. Quando cresci e amadureci, fui entendendo quem ele foi", disse em entrevista ao portal Seu Dinheiro, em maio.

Em 2023, Luiz Guilherme fez parte da lista Under 30 da Forbes. A lista anual publicada pela revista Forbes destaca jovens com menos de 30 anos que se destacam em diversos setores.

Na semana passada, a atriz contou no Encontro (Globo) que está "apaixonada". "Ele tá assistindo o programa, tá. Já mandou mensagem aqui falando que tá me vendo aqui", completou, na ocasião.

