Alice Wegmann faz primeira aparição pública com namorado: 'Apaixonada'

Quem é o novo affair da atriz

Produtor desde 2012, Luiz Guilherme atua na área do entretenimento. Sócio da Bonus Track, Luiz é responsável pela realização de eventos musicais famosos, como o Mita e o Doce Maravilha.

O produtor trabalhou em shows de grandes nomes que vieram ao Brasil como Paul McCartney, Lady Gaga e Madonna. Nas redes sociais, Luiz Guilherme acumula cerca de 14 mil seguidores e mostra momentos do trabalho.

Luiz Guilherme é sobrinho-neto do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, mas contou ter tido pouco contato com ele. "Tivemos pouco contato, eu era muito pequeno quando ele faleceu e ainda não entendia a grandeza dele. Quando cresci e amadureci, fui entendendo quem ele foi", disse em entrevista ao portal Seu Dinheiro, em maio.

Em 2023, Luiz Guilherme fez parte da lista Under 30 da Forbes. A lista anual publicada pela revista Forbes destaca jovens com menos de 30 anos que se destacam em diversos setores.

Na semana passada, a atriz contou no Encontro (Globo) que está "apaixonada". "Ele tá assistindo o programa, tá. Já mandou mensagem aqui falando que tá me vendo aqui", completou, na ocasião.