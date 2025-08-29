Afonso morre em 'Vale Tudo'? O que acontece com filho de Odete na novela

Tratamento começa e médico expõe necessidade de transplante de medula. Heleninha, Celina e Odete fazem exames para descobrirem se são doadoras compatíveis, mas os resultados são negativos.

Odete colhe material genético de Leonardo (Guilherme Magon) às escondidas. A ricaça quer saber se o filho que rejeita por 13 anos pode ser doador de medula para Afonso, algo que deve ser confirmado nos próximos capítulos.

Leonardo deve salvar a vida do irmão. Junto a isso, sua identidade deve ser revelada a todos. Curado, Afonso pode exercer a paternidade dos filhos gêmeos ao lado de Solange.

Afonso não morre em "Vale Tudo". Ele deve terminar a novela ao lado de Solange (Alice Wegmann), de quem já está se reaproximando na novela. Ela está grávida de gêmeos, herdeiros do milionário.

Em cena emocionante que vai ao ar amanhã, Afonso decide raspar o cabelo para enfrentar os efeitos da quimioterapia. Solange o ajuda e, enquanto corta o cabelo dele, os dois conversam sobre os nomes dos bebês e reafirmam o desejo de construir uma família, mesmo diante das adversidades.