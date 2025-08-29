Abusador: como Anabela vai parar nas mãos de Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Ernesto encontrará Anabela nesta sexta-feira (29) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Isso acontece enquanto Anabela desaparece, e Estela, desesperada, pede ajuda a Celso.
O problema é que Celso não encontra a menina: ela é achada por Ernesto. Isso vai afetar drasticamente a vida de Estela, que vive traumatizada pelo abuso que sofreu do vilão no passado.
No final do capítulo, Estela desmaia ao ver Ernesto, principalmente ao lado de sua irmã.
Ainda nesta sexta, Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho.
Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores.
Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
