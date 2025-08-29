Abel 'retorna' após plano de vingança de Tânia em 'Dona de Mim'

Tânia (Aline Borges) vai elaborar um plano contra Jaques (Marcello Novaes) no capítulo deste sábado (30) em "Dona de Mim" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel. Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Depois, Walkíria desconfia do vilão.
Ainda neste sábado, Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Depois, Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia.
Em cenas seguintes, Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina que, depois, é ameaçada pelo namorado. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.
Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.