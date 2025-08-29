Abel 'retorna' após plano de vingança de Tânia em 'Dona de Mim'

Ainda neste sábado, Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Depois, Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia.

Em cenas seguintes, Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina que, depois, é ameaçada pelo namorado. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.

Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


