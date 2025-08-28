Wanessa nega affair com Allan e diz que não está 'passando pano' para Dado

Wanessa Camargo postou stories falando mais sobre a "crise de ciúmes" de Dado Dolabella com Luan Pereira numa festa com participantes da Dança dos Famosos.
O que aconteceu
Confirmou que estava tentando reatar o relacionamento com Dado Dolabella. "Eu e Dado estavámos tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente", afirmou a cantora. Ela ressaltou que as pessoas ao redor dos dois sabiam, mas os dois estavam vendo se tudo daria certo antes de anunciar para o público. Wanessa não detalhou o status do relacionamento após a confusão com Luan Pereira.
Voltou a negar que Dado a tenha agredido. "Não houve nenhum dedo encostado em mim", disse. E ressaltou: "Não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém. Eu vim falar de uma cena que eu acabei de viver".
Negou os boatos de que esteja vivendo um romance com Allan Souza Lima. Segundo Wanessa, Allan estava entre as pessoas que a ajudaram após a confusão, porque ela estava "muito abalada". Ele a levou para o hotel com sua produtora e o cantor WD.
Eles me deram esse suporte emocional, e foi apenas isso. Wanessa Camargo
'Crise de ciúmes'
Wanessa havia se pronunciado em texto postado nos stories. Na sexta-feira (22), ela disse que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no reality de dança global, numa festa que aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos nos Estúdios Globo.
Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.
Dado diz que viu um homem se aproximar de Wanessa e pensou que fosse um desconhecido tentando beijá-la. Ele afirma que, ao puxá-lo para trás, o cantor acabou tropeçando e caindo. "Depois a Wanessa explicou que se tratava do Luan Pereira, que trabalha com ela no 'Dança dos Famosos'. Pedi desculpas para ele e para ela na hora. Não houve agressão nem violência, foi apenas um mal-entendido", disse.
