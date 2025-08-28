Vale Tudo: as três notícias que desesperam Odete Roitman em um só capítulo

No mesmo episódio, Ana Clara tem a impressão de que Leonardo entende o que ela diz. Em cenas seguintes, a estudante de Medicina comunica a Odete que está casada com seu filho rejeitado.

Fora essas duas notícias pesadas, Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Ele faz isso após descobrir que a vilã fez um acordo com Maria de Fátima antes de seu casamento com a oportunista. Em breve, vale dizer, o rapaz descobre que está com câncer.

Tudo isso está previsto para acontecer hoje (28), mas a novela pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

Ainda nesta quinta, Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar.

Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Depois, ela questiona Afonso sobre sua saúde.