Vale Tudo: as três notícias que desesperam Odete Roitman em um só capítulo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo
Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo

Odete (Débora Bloch) vai se desesperar ao descobrir duas informações em um só capítulo de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara (Samantha Jones). O que a vilã não sabe é que a neta de Nise (Teca Pereira) prepara um golpe ainda mais perigoso.

No mesmo episódio, Ana Clara tem a impressão de que Leonardo entende o que ela diz. Em cenas seguintes, a estudante de Medicina comunica a Odete que está casada com seu filho rejeitado.

Fora essas duas notícias pesadas, Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Ele faz isso após descobrir que a vilã fez um acordo com Maria de Fátima antes de seu casamento com a oportunista. Em breve, vale dizer, o rapaz descobre que está com câncer.

Tudo isso está previsto para acontecer hoje (28), mas a novela pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'
Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

Ainda nesta quinta, Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar.

Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Depois, ela questiona Afonso sobre sua saúde.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

