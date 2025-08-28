Série derivada de 'The Office', 'The Paper' ganha trailer

Sobre o que é a série?

"The Paper" seguirá o formato de mocumentário, como na série original. O gênero imita um documentário, mas para apresentar uma história fictícia.

Na trama, o mesmo grupo de cinegrafistas que estava na Dunder Mifflin acompanha o dia a dia do novo escritório. Além da equipe, Oscar, interpretado por Oscar Nuñez, também volta ao elenco.

A série acompanha a equipe do jornal Toledo Truth Teller. A redação do veículo está em declínio por conta de dificuldades financeiras, e o editor, vivido por Domhnall Gleeson, tenta superar a crise com repórteres voluntários.

"The Paper" ainda não tem data de estreia no Brasil. Nos EUA, ela estreia no dia 4 de setembro no serviço de streaming Peacock.

"The Office" impulsionou a carreira de astros como Steve Carell e John Krasinski. A comédia ficou no ar entre 2005 e 2013 e retratava o cotidiano de uma empresa de papel no interior da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A série está disponível na Netflix, Prime Video, Paramount+ e HBO Max.