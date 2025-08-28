Tati Machado retorna ao trabalho amanhã após licença-maternidade

Tati Machado também já tem data para retornar ao Saia Justa. Ela vai retornar ao programa no dia 10 de setembro.

Ela ficou 120 dias afastada da emissora. Por lei, mães que passaram por uma perda gestacional também têm direito à licença-maternidade; 120 dias se a perda aconteceu a partir da 23ª semana e 14 dias se aconteceu antes.

Em julho, Tati voltou ao Mais Você para uma entrevista. Na ocasião, ela explicou que estava ansiosa para voltar, mas precisava de um tempo: "Não vejo a hora de voltar, mas acho que é importante viver esse momento aqui".

Perda gestacional

Tati Machado comunicou amigos e fãs sobre a perda do bebê em 13 de maio. A jornalista estava na 33ª semana de gestação e foi para a maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê.

Ela havia feito o anúncio da gravidez durante sua participação no "Mais Você", em dezembro do ano passado. Na época, Ana Maria Braga contou que recebeu uma visita de Tati em sua casa para ouvir a novidade.