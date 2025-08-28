Davi Brito na Fazenda? 'Supliquei pra ele não ir a outro reality', diz mãe

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, afirmou em entrevista exclusiva ao Central Splash, do Canal UOL, que pediu insistentemente para o filho não aceitar convite para outro reality, como A Fazenda. Ela disse que não está pronta para nova exposição da família e teme o impacto psicológico do retorno aos holofotes. Os rumores sobre a ida de Davi ao reality rural aumentaram após especulações e pelo apelo do ex-BBB.

Olha, eu pedi a Davi, supliquei. Não pedi não, eu supliquei: 'Davi, por favor, outro reality agora não'. Davi, ele é raçudo. Ele não me falou nada. Eu psicologicamente não estou pronta.

Elisângela Brito, mãe de Davi