Davi Brito na Fazenda? 'Supliquei pra ele não ir a outro reality', diz mãe

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, afirmou em entrevista exclusiva ao Central Splash, do Canal UOL, que pediu insistentemente para o filho não aceitar convite para outro reality, como A Fazenda. Ela disse que não está pronta para nova exposição da família e teme o impacto psicológico do retorno aos holofotes. Os rumores sobre a ida de Davi ao reality rural aumentaram após especulações e pelo apelo do ex-BBB.
Olha, eu pedi a Davi, supliquei. Não pedi não, eu supliquei: 'Davi, por favor, outro reality agora não'. Davi, ele é raçudo. Ele não me falou nada. Eu psicologicamente não estou pronta.
Elisângela Brito, mãe de Davi
Mas Davi, sim, acho que ele iria. Se por acaso ele estiver na Fazenda, ele vai, entendeu? Porque, sabe, Davi tem uma mente... Eu conheci [o Davi] no Big Brother Brasil.
Elisângela Brito
