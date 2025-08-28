'Silvio Santos Vem Aí', com Leandro Hassum e Manu Gavassi, ganha trailer

Foi divulgado hoje o trailer oficial de "Silvio Santos Vem Aí", protagonizado por Leandro Hassum e Silvio Santos.

Leandro Hassum interpreta Silvio Santos. O filme se passa em 1989, quando Silvio se lançou como pré-candidato à presidência da República.

Manu Gavassi é a publicitária Marília. A personagem é contratada por adversários políticos de Silvio Santos para investigá-lo, mas acaba se encantando pela figura do apresentador.