'Silvio Santos Vem Aí', com Leandro Hassum e Manu Gavassi, ganha trailer

Foi divulgado hoje o trailer oficial de "Silvio Santos Vem Aí", protagonizado por Leandro Hassum e Silvio Santos.
Leandro Hassum interpreta Silvio Santos. O filme se passa em 1989, quando Silvio se lançou como pré-candidato à presidência da República.
Manu Gavassi é a publicitária Marília. A personagem é contratada por adversários políticos de Silvio Santos para investigá-lo, mas acaba se encantando pela figura do apresentador.
O filme tem direção de Cris D'Amato e roteiro de Paulo Cursino. O elenco conta com Marcelo Laham, Gabriel Godoy e Hugo Bonemer, e Vanessa Giacomo faz uma participação especial na obra produzida pela Paris Entretenimento.
"Silvio Santos Vem Aí" estreia nos cinemas no dia 20 de novembro. O filme mostra cenas icônicas da televisão brasileira, como o "topa tudo por dinheiro", além das gravações no palco do SBT e os embates políticos nos bastidores.
Confira o trailer:
