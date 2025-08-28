Samuel deixa de ser 'pamonha' e age para derrubar Jaques em 'Dona de Mim'

Samuel (Juan Paiva) vai perder a paciência no capítulo desta quinta-feira (28) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
No começo do capítulo, Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Depois, Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. A babá acaba sendo demitida da mansão e não consegue falar com Sofia.
Indignado com a demissão de Leo, Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. O filho adotivo de Abel decide ir às últimas consequências e procura Walkíria para denunciar Jaques.
Ainda nesta quinta, Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel.
Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira.
Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
