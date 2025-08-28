'Rio Babilônia': Diretor diz se famosa cena de sexo na piscina foi 'real'

O cineasta Neville d'Almeida, 84, rebateu os comentários de quem acredita que a famosa cena de sexo na piscina de "Rio Babilônia" (1982) foi real.
A cena, protagonizada pelos atores Joel Barcellos, Denise Dumont e Pedro Aguinaga, mostra um ménage na piscina. O filme sofreu bastante censura na época, com 18 minutos cortados da montagem final.
Neville d'Almeida negou que a relação sexual retratada tenha sido real. "É importante saber que é um filme, e no cinema eu faço dramatização. Dramatização do ato sexual. O que eu peço é [para] viverem intensamente a cena. Não peço para fazer. Não aconteceu", disse em entrevista ao canal Agora 21, do YouTube.
Aconteceu uma dramatização de uma cena de sexualidade dentro da piscina. Sou a única pessoa do mundo que teve a capacidade de fazer essa cena, essa dramatização de verdade. Quero fazer aqui um desafio, para quem quiser demonstrar, se existe uma cena de piscina como essa no cinema mundial. Neville d'Almeida
Mas o filme afetou a vida de Denise Dumont, que terminou o casamento com o marido Euclydes Marinho. Ela e Joel Barcellos se apaixonaram durante as gravações e se relacionaram por um tempo após a atriz se separar.
