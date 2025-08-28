'Rio Babilônia': Diretor diz se famosa cena de sexo na piscina foi 'real'

O cineasta Neville d'Almeida, 84, rebateu os comentários de quem acredita que a famosa cena de sexo na piscina de "Rio Babilônia" (1982) foi real.

O que aconteceu

A cena, protagonizada pelos atores Joel Barcellos, Denise Dumont e Pedro Aguinaga, mostra um ménage na piscina. O filme sofreu bastante censura na época, com 18 minutos cortados da montagem final.

Neville d'Almeida negou que a relação sexual retratada tenha sido real. "É importante saber que é um filme, e no cinema eu faço dramatização. Dramatização do ato sexual. O que eu peço é [para] viverem intensamente a cena. Não peço para fazer. Não aconteceu", disse em entrevista ao canal Agora 21, do YouTube.